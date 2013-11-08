«Сигнал», «Виктор», «Виноваты звёзды» Депардье убивает москвичей, инопланетяне похищают студентов, главный подростковый хит года — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
«Сигнал», «Виктор», «Виноваты звёзды» Депардье убивает москвичей, инопланетяне похищают студентов, главный подростковый хит года — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.