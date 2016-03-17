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Город

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек

Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня

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Город

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня