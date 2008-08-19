Европа дешево и сердито Если уже тошнит от турций, кипров и прочих египтов, а слова «чартер», «трансфер» и «олинклюзив» вызывают невыносимую тоску – пора выбирать альтернативный вид летнего досуга. Особенно, если у тебя не отложено на отпуск пары тысяч евро.