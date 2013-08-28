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Европейский университет: 4 проекта реконструкции
Европейский университет: 4 проекта реконструкции Европейский университет превратят в международный культурный центр, в конкурсе участвуют 4 архитектора с мировым именем: Колхас, Чобан, ван Эгераат и Вильмотт. The Village публикует их предложения.
Европейский университет: 4 проекта реконструкции

Европейский университет: 4 проекта реконструкции
Европейский университет превратят в международный культурный центр, в конкурсе участвуют 4 архитектора с мировым именем: Колхас, Чобан, ван Эгераат и Вильмотт. The Village публикует их предложения.