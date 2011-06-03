16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
В городе
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области
The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.
В городе
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области
The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться