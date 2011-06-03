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Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.

Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области
The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.