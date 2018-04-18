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Гид The Village
Школа будущего: Новые образовательные пространства
Как выглядят самые интересные школы и детские сады России и бывшего СССР, по мнению дизайнеров и психологов
Гид The Village
Школа будущего: Новые образовательные пространства
Как выглядят самые интересные школы и детские сады России и бывшего СССР, по мнению дизайнеров и психологов
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