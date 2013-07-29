вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять»
Кейсы
Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять»H&F прочитал книгу Деворы Зак и узнал, как неопытному управленцу научиться грамотно руководить людьми.
0
Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять»
Кейсы

Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять» H&F прочитал книгу Деворы Зак и узнал, как неопытному управленцу научиться грамотно руководить людьми.