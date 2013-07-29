вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Кейсы
Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять»
H&F прочитал книгу Деворы Зак и узнал, как неопытному управленцу научиться грамотно руководить людьми.
0
Кейсы
Девора Зак «Управление для тех, кто не любит управлять»
H&F прочитал книгу Деворы Зак и узнал, как неопытному управленцу научиться грамотно руководить людьми.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться