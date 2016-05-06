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Бар Dirty Blonde переезжает в новое помещение

Где именно и когда откроется проект, пока неизвестно

Бар Dirty Blonde переезжает в новое помещение
Где именно и когда откроется проект, пока неизвестно