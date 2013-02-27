«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново Сооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.