Сделал сам
«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё зановоСооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.
Сделал сам
«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново Сооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.
Облако знаний
Приятное с полезным: 10 правил хорошего интерфейса H&F расспросил известного дизайнера интерфейсов Платона Днепровского о том, как сделать интернет-сайт, программу или приложение красивыми и удобными в использовании.
Облако знаний