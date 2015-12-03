ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Бученкову
Суд установил нарушение прав Бученкова на свободу и личную неприкосновенность
Находившийся под домашним арестом фигурант «болотного дела» покинул Россию
Дмитрий Бученков попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза
Фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова отпустили из СИЗО под домашний арест
Его обвиняют в избиении полицейского
Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта
Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского
Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову
Нового фигуранта «болотного дела» арестовали на два месяца
О заседании суда никто не знал заранее