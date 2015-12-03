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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Бученкову

Суд установил нарушение прав Бученкова на свободу и личную неприкосновенность

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Бученкову

Находившийся под домашним арестом фигурант «болотного дела» покинул Россию

Дмитрий Бученков попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза

Находившийся под домашним арестом фигурант «болотного дела» покинул Россию

Фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова отпустили из СИЗО под домашний арест

Его обвиняют в избиении полицейского

Фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова отпустили из СИЗО под домашний арест

Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта

Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского

Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест до марта

Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»

Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам «болотного дела» Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову

Суд продлил арест двум фигурантам «болотного дела»

Нового фигуранта «болотного дела» арестовали на два месяца

О заседании суда никто не знал заранее

Нового фигуранта «болотного дела» арестовали на два месяца