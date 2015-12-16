В ЦОДД объявили о решении проблемы с ошибочными штрафами из-за камер
Устройств, дававших сбой, оказалось четыре штуки
Камеры ЦОДД начнут распознавать автомобили с выключенными фарами
Кроме того, камеры для фиксации нарушений ПДД появятся в тоннелях
Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию
Власти Москвы уже опробовали эту меру в качестве пилотного проекта
Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота
С 15 декабря начнётся пилотный проект, в рамках которого установят одну камеру на съезде с ТТК на Варшавское шоссе