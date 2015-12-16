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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ЦОДД объявили о решении проблемы с ошибочными штрафами из-за камер

Устройств, дававших сбой, оказалось четыре штуки

В ЦОДД объявили о решении проблемы с ошибочными штрафами из-за камер

Камеры ЦОДД начнут распознавать автомобили с выключенными фарами

Кроме того, камеры для фиксации нарушений ПДД появятся в тоннелях

Камеры ЦОДД начнут распознавать автомобили с выключенными фарами

В Москве начнут штрафовать за парковку на газонах

Проект вступит в силу в 2016 году

В Москве начнут штрафовать за парковку на газонах

Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию

Власти Москвы уже опробовали эту меру в качестве пилотного проекта

Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию

Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота

С 15 декабря начнётся пилотный проект, в рамках которого установят одну камеру на съезде с ТТК на Варшавское шоссе

Камеры начнут фиксировать нарушение правил поворота