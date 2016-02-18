СК прекратил дело в отношении владельца Домодедова
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика
Следственный комитет отказался возбуждать новое дело против Каменщика
Защита потерпевших планирует подать жалобу на отказ завести дело
Мосгорсуд освободил владельца Домодедова из-под домашнего ареста
Ранее его адвокат заявила, что никто из свидетелей не подтверждал причастность Каменщика к инкриминируемому преступлению
Потерпевшие по делу о теракте отозвали иски против Домодедова (Обновлено)
Все они получили компенсации от аэропорта
Суд оставил под домашним арестом владельца Домодедова
Прокуратура и адвокаты просили остановить уголовное преследование в отношении Каменщика и других фигурантов дела
Владелец Домодедова готов возместить ущерб пострадавшим от теракта 2011 года
Предполагается, что это позволит ему освободиться от уголовного преследования
Владельцу аэропорта Домодедово продлили домашний арест
Суд отказался смягчить меру пресечению по делу о теракте 2011 года
Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест
Защита бизнесмена просила отпустить Каменщика под залог в 15 миллионов рублей
«Это спецоперация по отъёму собственности»: Эксперты — о деле Каменщика The Village спросил у экспертов, почему владельца аэропорта Домодедово взяли под стражу
Владельца аэропорта Домодедово задержали по делу о теракте (обновлено)
Об этом сообщает Следственный комитет