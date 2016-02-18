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МЫ В СОЦСЕТЯХ

СК прекратил дело в отношении владельца Домодедова

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика

СК прекратил дело в отношении владельца Домодедова

Следственный комитет отказался возбуждать новое дело против Каменщика

Защита потерпевших планирует подать жалобу на отказ завести дело

Следственный комитет отказался возбуждать новое дело против Каменщика

Мосгорсуд освободил владельца Домодедова из-под домашнего ареста

Ранее его адвокат заявила, что никто из свидетелей не подтверждал причастность Каменщика к инкриминируемому преступлению

Мосгорсуд освободил владельца Домодедова из-под домашнего ареста

Потерпевшие по делу о теракте отозвали иски против Домодедова (Обновлено)

Все они получили компенсации от аэропорта

Потерпевшие по делу о теракте отозвали иски против Домодедова (Обновлено)

Суд оставил под домашним арестом владельца Домодедова

Прокуратура и адвокаты просили остановить уголовное преследование в отношении Каменщика и других фигурантов дела

Суд оставил под домашним арестом владельца Домодедова

Владелец Домодедова готов возместить ущерб пострадавшим от теракта 2011 года

Предполагается, что это позволит ему освободиться от уголовного преследования

Владелец Домодедова готов возместить ущерб пострадавшим от теракта 2011 года

Владельцу аэропорта Домодедово продлили домашний арест

Суд отказался смягчить меру пресечению по делу о теракте 2011 года

Владельцу аэропорта Домодедово продлили домашний арест

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест

Защита бизнесмена просила отпустить Каменщика под залог в 15 миллионов рублей

Владельца аэропорта Домодедово отправили под домашний арест

«Это спецоперация по отъёму собственности»: Эксперты — о деле Каменщика
«Это спецоперация по отъёму собственности»: Эксперты — о деле Каменщика The Village спросил у экспертов, почему владельца аэропорта Домодедово взяли под стражу
«Это спецоперация по отъёму собственности»: Эксперты — о деле Каменщика

«Это спецоперация по отъёму собственности»: Эксперты — о деле Каменщика
The Village спросил у экспертов, почему владельца аэропорта Домодедово взяли под стражу

Владельца аэропорта Домодедово задержали по делу о теракте (обновлено)

Об этом сообщает Следственный комитет

Владельца аэропорта Домодедово задержали по делу о теракте (обновлено)