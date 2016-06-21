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Индустрия
«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma
Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения
Индустрия
«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma
Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения