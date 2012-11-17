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Комментарий
Эллен Барри о путешествии из Петербурга в МосквуЖурналистка The New York Times рассказала The Village о своей поездке по городам России.
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Комментарий

Эллен Барри о путешествии из Петербурга в Москву Журналистка The New York Times рассказала The Village о своей поездке по городам России.

Фоторепортаж

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов

Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».

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Фоторепортаж

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».

Город
Комментарий: Дмитрий Костюков о работе фотографа на несогласованных акцияхThe Village поговорил с фотографом Дмитрием Костюковым об аресте его коллеги Дениса Синякова, снимавшего акцию Greenpeace у платформы «Приразломная».
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Город

Комментарий: Дмитрий Костюков о работе фотографа на несогласованных акциях The Village поговорил с фотографом Дмитрием Костюковым об аресте его коллеги Дениса Синякова, снимавшего акцию Greenpeace у платформы «Приразломная».

Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия КостюковаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.
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Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Дмитрия Костюкова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В третьем выпуске — фотографии Дмитрия Костюкова.