Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill
В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра