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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill

В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill

В Москве откроется второй бар I Like Wine

В меню обещают 100 видов вина

В Москве откроется второй бар I Like Wine