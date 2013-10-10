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Ссылки дня: Фантазии о Владимире Путине, Нобель по экономике и фламандские автопортреты

Нобелевская премия по экономике, фламандские автопортреты в туалете самолёта, европейские конкуренты «Добролёта» и эротические фантазии о Владимире Путине — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Фантазии о Владимире Путине, Нобель по экономике и фламандские автопортреты
Нобелевская премия по экономике, фламандские автопортреты в туалете самолёта, европейские конкуренты «Добролёта» и эротические фантазии о Владимире Путине — в наших «Ссылках дня».

Лоукостер «Аэрофлота» получил название «Добролёт»

Компания «Аэрофлот» зарегистрировала своего бюджетного перевозчика под маркой «Добролёт».

Лоукостер «Аэрофлота» получил название «Добролёт»
Компания «Аэрофлот» зарегистрировала своего бюджетного перевозчика под маркой «Добролёт».