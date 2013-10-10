Ссылки дня: Фантазии о Владимире Путине, Нобель по экономике и фламандские автопортреты
Нобелевская премия по экономике, фламандские автопортреты в туалете самолёта, европейские конкуренты «Добролёта» и эротические фантазии о Владимире Путине — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Фантазии о Владимире Путине, Нобель по экономике и фламандские автопортреты Нобелевская премия по экономике, фламандские автопортреты в туалете самолёта, европейские конкуренты «Добролёта» и эротические фантазии о Владимире Путине — в наших «Ссылках дня».
Лоукостер «Аэрофлота» получил название «Добролёт»
Компания «Аэрофлот» зарегистрировала своего бюджетного перевозчика под маркой «Добролёт».