Люди в городе
Человека-добро дважды задержали в Москве
Московские полицейские дважды задержали Человека-добро за попытку поднять прохожим настроение.
Люди в городе
Человека-добро дважды задержали в Москве Московские полицейские дважды задержали Человека-добро за попытку поднять прохожим настроение.
Город
Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу?Корреспондент The Village Олеся Шмагун в уже привычной роли потерявшейся девушки из Набережных Челнов попыталась узнать у прохожих, как найти Трубниковский переулок — на решение задачи ушло полчаса.
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