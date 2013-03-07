Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу? Корреспондент The Village Олеся Шмагун в уже привычной роли потерявшейся девушки из Набережных Челнов попыталась узнать у прохожих, как найти Трубниковский переулок — на решение задачи ушло полчаса.