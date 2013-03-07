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Люди в городе

Человека-добро дважды задержали в Москве

Московские полицейские дважды задержали Человека-добро за попытку поднять прохожим настроение.

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Люди в городе

Человека-добро дважды задержали в Москве Московские полицейские дважды задержали Человека-добро за попытку поднять прохожим настроение.

Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу?
Город
Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу?Корреспондент The Village Олеся Шмагун в уже привычной роли потерявшейся девушки из Набережных Челнов попыталась узнать у прохожих, как найти Трубниковский переулок — на решение задачи ушло полчаса.
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Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу?
Город

Эксперимент The Village: Помогут ли прохожие найти дорогу? Корреспондент The Village Олеся Шмагун в уже привычной роли потерявшейся девушки из Набережных Челнов попыталась узнать у прохожих, как найти Трубниковский переулок — на решение задачи ушло полчаса.