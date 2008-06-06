Школа выжимания: Продажа квартиры и другие способы борьбы с кассовым разрывом Наши герои рассказывают, как переживали финансовые трудности своих компаний — сбывали личное имущество, влезали в долги и учились новым премудростям.
Школа выжимания: Продажа квартиры и другие способы борьбы с кассовым разрывом Наши герои рассказывают, как переживали финансовые трудности своих компаний — сбывали личное имущество, влезали в долги и учились новым премудростям.
Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.