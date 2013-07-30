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Завтраки дома: Армянская яичница и каша
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Завтраки дома: Армянская яичница и каша

Завтраки дома: Армянская яичница и каша
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак

На «Аллее Романов» откроется знаменитый ереванский ресторан «Долмама»

Одним из первых арендаторов в восстановленном квартале в районе Воздвиженки станет армянский ресторан «Долмама».

На «Аллее Романов» откроется знаменитый ереванский ресторан «Долмама»
Одним из первых арендаторов в восстановленном квартале в районе Воздвиженки станет армянский ресторан «Долмама».