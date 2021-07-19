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2021-07-19T11:54:55.000+03:00
19 июля 2021
У музея Бродского в доме Мурузи появится отдельный вход. В нем откроют книжную лавку и бар
2020-12-28T12:26:23.000+03:00
28 декабря 2020
В доме Мурузи на Литейном проспекте открыли музей Иосифа Бродского
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