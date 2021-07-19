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У музея Бродского в доме Мурузи появится отдельный вход. В нем откроют книжную лавку и бар
19 июля 2021

У музея Бродского в доме Мурузи появится отдельный вход. В нем откроют книжную лавку и бар

В доме Мурузи на Литейном проспекте открыли музей Иосифа Бродского
28 декабря 2020

В доме Мурузи на Литейном проспекте открыли музей Иосифа Бродского