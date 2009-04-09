Приготовим домашнее мороженое? Самое любимое лакомство детей и взрослых, которым можно насладиться и в жаркую летнюю пору, и в мороз, казалось, обитает в продуктовых магазинах по соседству, подтаявшее или перемерзшее, и в кафе, всегда разной степени качества и вкуса. В общем, не является блюдом домашнего приготовления.