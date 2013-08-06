Вещи для дома: Выбор дизайнера Донары Долгопольской Лонгборд в качестве аксессуара, зарядка для iPad в форме известной скульптуры, стол из переработанного пластика и другие вещи для дома, которые советует дизайнер интерьеров Донара Долгопольская.