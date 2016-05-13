Не наказывать «чистых» спортсменов из России
В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде
Допросить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории
СКР подозревает Родченкова в злоупотреблении должностными полномочиями
Ещё двоих российских спортсменов обвинили в употреблении допинга в Сочи
На этот раз под удар попали бобслеист Алексей Воевода и лыжник Максим Вылегжанин
ФСБ обвинили в препятствовании расследованию допингового скандала
ВАДА потребовала обеспечить полный доступ ко всем российским спортсменам, в том числе к проживающим в ЗАТО
Банки США заподозрили в причастности к допинговому скандалу в России
Предполагается, что один из них отмывал деньги, полученные на подмене проб спортсменов
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года
МОК допускает снятие страны с соревнований в случае подтверждения обвинений о реализации государственной «допинговой программы»
Россиян обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи
Сами спортсмены с заявлениями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории не соглашаются