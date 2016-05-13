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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Не наказывать «чистых» спортсменов из России

В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде

Не наказывать «чистых» спортсменов из России

Допросить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории

СКР подозревает Родченкова в злоупотреблении должностными полномочиями

Допросить бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории

Ещё двоих российских спортсменов обвинили в употреблении допинга в Сочи

На этот раз под удар попали бобслеист Алексей Воевода и лыжник Максим Вылегжанин

Ещё двоих российских спортсменов обвинили в употреблении допинга в Сочи

ФСБ обвинили в препятствовании расследованию допингового скандала

ВАДА потребовала обеспечить полный доступ ко всем российским спортсменам, в том числе к проживающим в ЗАТО

ФСБ обвинили в препятствовании расследованию допингового скандала

Банки США заподозрили в причастности к допинговому скандалу в России

Предполагается, что один из них отмывал деньги, полученные на подмене проб спортсменов

Банки США заподозрили в причастности к допинговому скандалу в России

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года

МОК допускает снятие страны с соревнований в случае подтверждения обвинений о реализации государственной «допинговой программы»

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года

Россиян обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи

Сами спортсмены с заявлениями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории не соглашаются

Россиян обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи