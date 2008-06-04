Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща» Станция «Достоевская» откроется на Люблинско-Дмитровской линии 15 мая 2010 года, одновременно со станцией «Марьина Роща». Она будет располагаться на линии между станциями «Трубная» и «Марьина роща» и иметь выход на Суворовскую площадь и к Театру Российской армии.
Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща» Станция «Достоевская» откроется на Люблинско-Дмитровской линии 15 мая 2010 года, одновременно со станцией «Марьина Роща». Она будет располагаться на линии между станциями «Трубная» и «Марьина роща» и иметь выход на Суворовскую площадь и к Театру Российской армии.
ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.