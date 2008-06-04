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«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»
Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща» Станция «Достоевская» откроется на&nbsp;Люблинско-Дмитровской линии 15&nbsp;мая 2010 года, одновременно со&nbsp;станцией «Марьина Роща». Она будет располагаться на&nbsp;линии между станциями «Трубная» и&nbsp;«Марьина роща» и&nbsp;иметь выход на&nbsp;Суворовскую площадь и&nbsp;к&nbsp;Театру Российской армии.
Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»
Станция «Достоевская» откроется на&nbsp;Люблинско-Дмитровской линии 15&nbsp;мая 2010 года, одновременно со&nbsp;станцией «Марьина Роща». Она будет располагаться на&nbsp;линии между станциями «Трубная» и&nbsp;«Марьина роща» и&nbsp;иметь выход на&nbsp;Суворовскую площадь и&nbsp;к&nbsp;Театру Российской армии.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение)