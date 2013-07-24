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В центре Петербурга проверили «доступную среду». И выявили множество проблем

Инвалиды намерены провести серию одиночных пикетов у Смольного

В центре Петербурга проверили «доступную среду». И выявили множество проблем
Инвалиды намерены провести серию одиночных пикетов у Смольного

В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом

Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения

В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом
Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения

«Инвалиды — тоже люди». У здания Смольного провели пикет за создание доступной среды

Акцию провел петербуржец Никита Сорокин

«Инвалиды — тоже люди». У здания Смольного провели пикет за создание доступной среды
Акцию провел петербуржец Никита Сорокин

В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок

Эту информацию проверит городская прокуратура

В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок
Эту информацию проверит городская прокуратура

В петербургских кофейнях появятся тактильные меню

Меню отпечатаны шрифтом Брайля

В петербургских кофейнях появятся тактильные меню
Меню отпечатаны шрифтом Брайля

В Петербурге жилые дома адаптируют к нуждам инвалидов

С июня в районные администрации поступило около 200 заявок на переоборудование жилья

В Петербурге жилые дома адаптируют к нуждам инвалидов
С июня в районные администрации поступило около 200 заявок на переоборудование жилья

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России

На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России
На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан

Недоступная Москва Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями

Недоступная Москва
Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями

Цифра дня: Сколько театров в Петербурге доступны для инвалидов

Эксперты «Социального навигатора» оценили доступность петербургских театров для инвалидов. «Отлично» не получила ни одна городская сцена, сколько театров удостоились «хорошо» — в «Цифре дня».

Цифра дня: Сколько театров в Петербурге доступны для инвалидов
Эксперты «Социального навигатора» оценили доступность петербургских театров для инвалидов. «Отлично» не получила ни одна городская сцена, сколько театров удостоились «хорошо» — в «Цифре дня».

В метро появились подсказки для инвалидов

На станциях Петербургского метрополитена появились подсказки для инвалидов — наклейки с надписью «Позвоните, Вам помогут» и номером справочной службы подземки.

В метро появились подсказки для инвалидов
На станциях Петербургского метрополитена появились подсказки для инвалидов — наклейки с надписью «Позвоните, Вам помогут» и номером справочной службы подземки.

Транспорт, музеи и больницы адаптируют для инвалидов

Смольный утвердил программу «Доступная среда», по которой город сделают более удобным для инвалидов: для них адаптируют транспорт, музеи, больницы и создадут единую базу по городской инфраструктуре.

Транспорт, музеи и больницы адаптируют для инвалидов
Смольный утвердил программу «Доступная среда», по которой город сделают более удобным для инвалидов: для них адаптируют транспорт, музеи, больницы и создадут единую базу по городской инфраструктуре.