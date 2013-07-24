В центре Петербурга проверили «доступную среду». И выявили множество проблем
Инвалиды намерены провести серию одиночных пикетов у Смольного
В центре Петербурга проверили «доступную среду». И выявили множество проблем Инвалиды намерены провести серию одиночных пикетов у Смольного
В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом
Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения
В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения
«Инвалиды — тоже люди». У здания Смольного провели пикет за создание доступной среды
Акцию провел петербуржец Никита Сорокин
«Инвалиды — тоже люди». У здания Смольного провели пикет за создание доступной среды Акцию провел петербуржец Никита Сорокин
В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок
Эту информацию проверит городская прокуратура
В петербургской школе первоклассницу в инвалидной коляске не пустили на урок Эту информацию проверит городская прокуратура
В петербургских кофейнях появятся тактильные меню Меню отпечатаны шрифтом Брайля
В Петербурге жилые дома адаптируют к нуждам инвалидов
С июня в районные администрации поступило около 200 заявок на переоборудование жилья
В Петербурге жилые дома адаптируют к нуждам инвалидов С июня в районные администрации поступило около 200 заявок на переоборудование жилья
Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России
На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан
Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан
Недоступная Москва Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями
Цифра дня: Сколько театров в Петербурге доступны для инвалидов
Эксперты «Социального навигатора» оценили доступность петербургских театров для инвалидов. «Отлично» не получила ни одна городская сцена, сколько театров удостоились «хорошо» — в «Цифре дня».
Цифра дня: Сколько театров в Петербурге доступны для инвалидов Эксперты «Социального навигатора» оценили доступность петербургских театров для инвалидов. «Отлично» не получила ни одна городская сцена, сколько театров удостоились «хорошо» — в «Цифре дня».
В метро появились подсказки для инвалидов
На станциях Петербургского метрополитена появились подсказки для инвалидов — наклейки с надписью «Позвоните, Вам помогут» и номером справочной службы подземки.
В метро появились подсказки для инвалидов На станциях Петербургского метрополитена появились подсказки для инвалидов — наклейки с надписью «Позвоните, Вам помогут» и номером справочной службы подземки.
Транспорт, музеи и больницы адаптируют для инвалидов
Смольный утвердил программу «Доступная среда», по которой город сделают более удобным для инвалидов: для них адаптируют транспорт, музеи, больницы и создадут единую базу по городской инфраструктуре.