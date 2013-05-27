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Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе
Облако знаний
Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесеНестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.
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Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе
Облако знаний

Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе Нестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.