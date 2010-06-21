Планы на осень: 23 новых сериала Сумасшедшие, супергерои, андроиды и вампиры в новых сериалах создателей «Теории Большого взрыва», «Остаться в живых», «Гриффинов», «Офиса» и «Мстителей».
Планы на осень: 23 новых сериала Сумасшедшие, супергерои, андроиды и вампиры в новых сериалах создателей «Теории Большого взрыва», «Остаться в живых», «Гриффинов», «Офиса» и «Мстителей».
Ужас на крыльях Не удивительно, что многие люди не любят летучих мышей. В настоящих летучих мышах действительно мало приятного: они мелкие, неравномерно лохматые, со сморщенными мордочками, живут в пещерах, покрываются инеем, едят насекомых и издают страшный шум. Когда после очередного спелео похода я принесла фотографии на лекции, девочки дружно ежились и говорили: «Фу, какая мерзость».