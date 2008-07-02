Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.