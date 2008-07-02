Самый зимний напиток (немного истории и рецептуры приготовления самого зимнего винного напитка)
Самый зимний напиток (немного истории и рецептуры приготовления самого зимнего винного напитка)
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.
Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.
Русский самогон теснит виски Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).