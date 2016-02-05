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Weekend

Muse выступит в Москве 21 июня

Концерт состоится в спорткомплексе «Олимпийский»

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Weekend

Muse выступит в Москве 21 июня Концерт состоится в спорткомплексе «Олимпийский»