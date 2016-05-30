Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова
Спикер петербургского ЗакСа выключил микрофон депутату Резнику при обсуждении горячего вопроса
Смольный — о появлении моста Кадырова
Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста» Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района
Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова
За такое название проголосовали девять членов из 17