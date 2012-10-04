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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты

Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2»
Фильмы недели
Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2»
Фильмы недели

Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевыхТанцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
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Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.