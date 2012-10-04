Новости ресторанов
В баре «Духless» появились гастросеты
Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями
Новости ресторанов
В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями
Фильмы недели
Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели
Фильмы недели: «На дороге», «Духless» и «Заложница-2» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Weekend
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевыхТанцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
Weekend