Пончики пилотировали 2 мая случайно оказался на Новом Арбате. Увидел помещение с названием из двух заглавных D. Горело оно ярким светом, внутри были люди. Но раньше это были люди важные, которые ходили туда-сюда и что-то решали, загородив вход ярким креслом. Сейчас вроде же были посетители. На двери, как обычно, висело объявление о открытии 11 мая. Но я потянул за ручку. Было открыто. Я оказался в новой...