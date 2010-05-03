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Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года
The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Пончики пилотировали 2 мая случайно оказался на Новом Арбате. Увидел помещение с названием из двух заглавных D. Горело оно ярким светом, внутри были люди. Но раньше это были люди важные, которые ходили туда-сюда и что-то решали, загородив вход ярким креслом. Сейчас вроде же были посетители. На двери, как обычно, висело объявление о открытии 11 мая. Но я потянул за ручку. Было открыто. Я оказался в новой...

Пончики пилотировали
2 мая случайно оказался на Новом Арбате. Увидел помещение с названием из двух заглавных D. Горело оно ярким светом, внутри были люди. Но раньше это были люди важные, которые ходили туда-сюда и что-то решали, загородив вход ярким креслом. Сейчас вроде же были посетители. На двери, как обычно, висело объявление о открытии 11 мая. Но я потянул за ручку. Было открыто. Я оказался в новой...