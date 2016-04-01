Открытия недели
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Фрунзенской набережной открылась лавка «Две сестры»
В лавке можно купить продукты российских фермеров
Новое место