Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола» Жестокий романс с участием подростков и Третьей мировой, явление дьявола гопникам и реконструкция убийства Кеннеди — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола» Жестокий романс с участием подростков и Третьей мировой, явление дьявола гопникам и реконструкция убийства Кеннеди — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...