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Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола»
Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола» Жестокий романс с участием подростков и Третьей мировой, явление дьявола гопникам и реконструкция убийства Кеннеди — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола»

Фильмы недели: «Как я теперь люблю», «Парклэнд», «Паранормальное явление: метка дьявола»
Жестокий романс с участием подростков и Третьей мировой, явление дьявола гопникам и реконструкция убийства Кеннеди — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...

По лондонским паркам за «Слюнями»
Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...