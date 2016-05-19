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The Village смотрит «Евровидение» с культурологом и музыкальным критиком

The Village смотрит «Евровидение» с культурологом и музыкальным критикомАртём Макарский и Оксана Мороз обсуждают самый популярный в России музыкальный конкурс

The Village смотрит «Евровидение» с культурологом и музыкальным критиком

The Village смотрит «Евровидение» с культурологом и музыкальным критиком
Артём Макарский и Оксана Мороз обсуждают самый популярный в России музыкальный конкурс