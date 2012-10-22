вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Новое место
Новое место: Osteria della Piazza Bianca
На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
9
Новое место
Новое место: Osteria della Piazza Bianca
На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться