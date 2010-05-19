Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Летние веранды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — вторая часть.
Летние веранды

Летние веранды
В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — вторая часть.