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Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
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Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
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