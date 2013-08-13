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Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
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Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
Кейсы

Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир» H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.