40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году Новые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров