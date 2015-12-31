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Итоги года 2015
40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году
Новые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров
Итоги года 2015
40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году
Новые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров