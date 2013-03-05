Город
В Москве может появиться памятник Джону Леннону
Возможность возведения памятника Леннону обсудит на заседании 14 апреля комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме
Город
В Москве может появиться памятник Джону Леннону Возможность возведения памятника Леннону обсудит на заседании 14 апреля комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме
Облако знаний
Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смертиH&F вспомнил, кого из покойных знаменитостей создатели рекламы использовали для продвижения брендов.
Облако знаний