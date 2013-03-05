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Город

В Москве может появиться памятник Джону Леннону

Возможность возведения памятника Леннону обсудит на заседании 14 апреля комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме

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Город

В Москве может появиться памятник Джону Леннону Возможность возведения памятника Леннону обсудит на заседании 14 апреля комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме

Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смерти
Облако знаний
Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смертиH&F вспомнил, кого из покойных знаменитостей создатели рекламы использовали для продвижения брендов.
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Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смерти
Облако знаний

Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смерти H&F вспомнил, кого из покойных знаменитостей создатели рекламы использовали для продвижения брендов.