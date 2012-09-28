Планы на сезон
22 фильма летаТерри Гиллиам и Роберт Родригес, Джонни Депп и Скарлетт Йоханссон, Мэрил Стрип и Кира Найтли, Ченнинг Татум и Нил Патрик Харрис летом 2014-го
Планы на сезон
22 фильма лета Терри Гиллиам и Роберт Родригес, Джонни Депп и Скарлетт Йоханссон, Мэрил Стрип и Кира Найтли, Ченнинг Татум и Нил Патрик Харрис летом 2014-го
Фильмы недели
Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы»Новый Вуди Аллен, Хью Джекман ищет дочь, Скарлетт Йоханссон в фильме о месте порно в жизни — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката и узнал, какое порно по вкусу жителям двух столиц.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы» Новый Вуди Аллен, Хью Джекман ищет дочь, Скарлетт Йоханссон в фильме о месте порно в жизни — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката и узнал, какое порно по вкусу жителям двух столиц.
Weekend
Amfest 2013: Гид по кинофестивалюC 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.
Weekend
Amfest 2013: Гид по кинофестивалю C 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.
Weekend
Планы на осень: 32 фильмаНовые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Петля времени», «Доля ангелов» и «Руби Спаркс»Каждый четверг шеф-редактор The Village Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, выходящих в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели