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Рестораны
Планы на осень: 32 новых бара, ресторана и кафе
Кафе-бар, совмещенный с парикмахерской, несколько кофеен, сыроедческий ресторан и пиццерия от владельцев «Дома быта» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Рестораны
Планы на осень: 32 новых бара, ресторана и кафе
Кафе-бар, совмещенный с парикмахерской, несколько кофеен, сыроедческий ресторан и пиццерия от владельцев «Дома быта» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
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