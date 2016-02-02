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Как разобрать дела и выделить главное
Лайфхак
Как разобрать дела и выделить главноеThe Village узнал, как расставить приоритеты, используя правило «80/20»
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Как разобрать дела и выделить главное
Лайфхак

Как разобрать дела и выделить главное The Village узнал, как расставить приоритеты, используя правило «80/20»