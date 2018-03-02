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Новости

Функционал «Единой карты петербуржца» расширят и выпустят к ней мобильное приложени

У пользователей будет возможность просматривать информацию о мерах социальной поддержки и проходить общегородские опросы

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Функционал «Единой карты петербуржца» расширят и выпустят к ней мобильное приложени У пользователей будет возможность просматривать информацию о мерах социальной поддержки и проходить общегородские опросы

Новости

Стоимость проезда в метро снизится при оплате картами «Мир» и «Единой картой петербуржца»

Новый тариф будет действовать с 1 сентября до конца года

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Стоимость проезда в метро снизится при оплате картами «Мир» и «Единой картой петербуржца» Новый тариф будет действовать с 1 сентября до конца года

Новости

Реклама «Единой карты петербуржца». Ее сравнили с «сексуальной женщиной»

Многие пользователи сочли видеоролик сексистским

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Реклама «Единой карты петербуржца». Ее сравнили с «сексуальной женщиной» Многие пользователи сочли видеоролик сексистским

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Новый стрит-арт, прогноз погоды на весну и проекты благоустройства города

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

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Новый стрит-арт, прогноз погоды на весну и проекты благоустройства города The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Новости

«Единые карты петербуржца» начнут выпускать в мае

На носитель можно будет записать персональные данные, проездные билеты и платежную систему

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«Единые карты петербуржца» начнут выпускать в мае На носитель можно будет записать персональные данные, проездные билеты и платежную систему

Новости

В «Пятерочке» появятся автоматы для пополнения проездных «Подорожник»

До конца года в магазинах сети установят 30 таких активаторов

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В «Пятерочке» появятся автоматы для пополнения проездных «Подорожник» До конца года в магазинах сети установят 30 таких активаторов

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Дизайн Единой карты петербуржца

Выпуск карт начнут в июле

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Дизайн Единой карты петербуржца Выпуск карт начнут в июле