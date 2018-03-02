Функционал «Единой карты петербуржца» расширят и выпустят к ней мобильное приложени
У пользователей будет возможность просматривать информацию о мерах социальной поддержки и проходить общегородские опросы
Функционал «Единой карты петербуржца» расширят и выпустят к ней мобильное приложени У пользователей будет возможность просматривать информацию о мерах социальной поддержки и проходить общегородские опросы
Стоимость проезда в метро снизится при оплате картами «Мир» и «Единой картой петербуржца»
Новый тариф будет действовать с 1 сентября до конца года
Стоимость проезда в метро снизится при оплате картами «Мир» и «Единой картой петербуржца» Новый тариф будет действовать с 1 сентября до конца года
Реклама «Единой карты петербуржца». Ее сравнили с «сексуальной женщиной»
Многие пользователи сочли видеоролик сексистским
Реклама «Единой карты петербуржца». Ее сравнили с «сексуальной женщиной» Многие пользователи сочли видеоролик сексистским
Новый стрит-арт, прогноз погоды на весну и проекты благоустройства города
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Новый стрит-арт, прогноз погоды на весну и проекты благоустройства города The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
«Единые карты петербуржца» начнут выпускать в мае
На носитель можно будет записать персональные данные, проездные билеты и платежную систему
«Единые карты петербуржца» начнут выпускать в мае На носитель можно будет записать персональные данные, проездные билеты и платежную систему
В «Пятерочке» появятся автоматы для пополнения проездных «Подорожник»
До конца года в магазинах сети установят 30 таких активаторов