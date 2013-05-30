Режь верёвку: Как ZeptoLab превращается из инди-разработчика в корпорацию Монстр Ам Ням живёт как минимум в четверти всех смартфонов на планете. Сделав популярного персонажа игры, ZeptoLab начала строить большую компанию, но надеется не потерять дух старой школы.