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«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхе
Интервью
«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхеСооснователь сервиса Profi.ru рассказал The Village, что происходит на рынке и почему идея для бизнеса — это не важно
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«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхе
Интервью

«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхе Сооснователь сервиса Profi.ru рассказал The Village, что происходит на рынке и почему идея для бизнеса — это не важно

Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Менеджмент
Позвони мне: Как наладить работу колл-центраГендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.
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Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Менеджмент

Позвони мне: Как наладить работу колл-центра Гендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.