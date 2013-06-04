Интервью
«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхеСооснователь сервиса Profi.ru рассказал The Village, что происходит на рынке и почему идея для бизнеса — это не важно
Интервью
«Мы как росли, так и растём»: Егор Руди (Profi.ru) — об объединении компании, кризисе и отдыхе Сооснователь сервиса Profi.ru рассказал The Village, что происходит на рынке и почему идея для бизнеса — это не важно
Менеджмент
Позвони мне: Как наладить работу колл-центраГендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.
Менеджмент