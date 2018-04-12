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«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»
Личный опыт

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом

Личный опыт

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале» Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом