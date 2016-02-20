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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как начать разбираться в современной академической музыке
Как начать разбираться в современной академической музыке И чем она отличается от классической — эксперты рассказывают и советуют главные сочинения, книги и пространства, где играют Кейджа и Штокхаузена
Как начать разбираться в современной академической музыке

Как начать разбираться в современной академической музыке
И чем она отличается от классической — эксперты рассказывают и советуют главные сочинения, книги и пространства, где играют Кейджа и Штокхаузена