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Новые знания
Как начать разбираться в современной академической музыке
И чем она отличается от классической — эксперты рассказывают и советуют главные сочинения, книги и пространства, где играют Кейджа и Штокхаузена
Новые знания
Как начать разбираться в современной академической музыке
И чем она отличается от классической — эксперты рассказывают и советуют главные сочинения, книги и пространства, где играют Кейджа и Штокхаузена