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Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake
Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake Директор по развитию «Facebook Россия» Екатерина Скоробогатова рассказала The Village о важности ритуалов и о том, где готовят лучший в мире кофе.
Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake

Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake
Директор по развитию «Facebook Россия» Екатерина Скоробогатова рассказала The Village о важности ритуалов и о том, где готовят лучший в мире кофе.