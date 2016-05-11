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Сколько российских фильмов окупились в прокате в 2016 году

И сколько на них тратит государство

Сколько российских фильмов окупились в прокате в 2016 году
И сколько на них тратит государство